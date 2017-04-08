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08:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии для убийцы 23-летней девушки провели следственный эксперимент

Вчера, 7 апреля, днем в Стерлитамака автомобилисты случайно стали свидетелями того, как полицейские привезли на следственный эксперимент пойманного убийцу 23-летней Ксении Софроновой. Об этом сообщил портал sterlitamakcity.ru.

Напомним, девушка была убита 29 марта утром, когда возвращалась из детского сада, куда отвела ребенка. Она скончалась от ножевых ранений, полученных в подъезде от неизвестного мужчины. Вскоре стражи порядка задержали и главного подозреваемого в убийстве Ксении — ее бывшего парня, 38-летнего уроженца Северной Осетии Алана Шавлохова.

И вот вчера он был вновь замечен в сопровождении полиции возле дома № 111 по улице Артема, в подъезде которого разыгралась трагедия. На кадрах видеосъемки видно, как мужчину заводят в подъезд, а автомобилистов просят отъехать от места следственного эксперимента подальше.

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