В Башкирии для убийцы 23-летней девушки провели следственный эксперимент

Напомним, девушка была убита 29 марта утром, когда возвращалась из детского сада, куда отвела ребенка. Она скончалась от ножевых ранений, полученных в подъезде от неизвестного мужчины. Вскоре стражи порядка задержали и главного подозреваемого в убийстве Ксении — ее бывшего парня, 38-летнего уроженца Северной Осетии Алана Шавлохова.

И вот вчера он был вновь замечен в сопровождении полиции возле дома № 111 по улице Артема, в подъезде которого разыгралась трагедия. На кадрах видеосъемки видно, как мужчину заводят в подъезд, а автомобилистов просят отъехать от места следственного эксперимента подальше.