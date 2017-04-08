В ТЦ «Пирамида» в Волгограде обнаружили подозрительный пакет.

Вечером 7 апреля, в Волгограде сотрудники правоохранительных органов оцепили торговый центр «Пирамида», сообщает ВДТВ.

Свидетели в соцсетях отмечают, что здание обследовали кинологи с собаками. Продавцы центра увидели, как в одной из зон отдыха неизвестная женщина оставила пакет на кресле и ушла.

Полицейские изучили содержимое пакета: в нем находилась статуэтка лягушки. Оцепление было снято, торговый центр продолжил свою работу.