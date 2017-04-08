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08:56 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестные обстреляли полицейскую машину в ингушском Малгобеке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Неизвестные обстреляли патрульную машину полиции в городе Малгобеке в Ингушетии, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел в ночь на субботу возле рынка. Неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.

В Ингушетии объявили план «Перехват» для задержания подозреваемых.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением данной информации из официальных источников.

Комментарии
4
А Б
Надо полагать, что правоохранительные органы смогут найти и обезвредить бандитов, которые, скорее всего, действовали точно с такими же целями, как и в Астрахани. Нельзя также исключать вероятность их принадлежности к запрещённым террористическим группировкам.
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Вячеслав Иванов
Смогут абе найти и обезвредить они же не ты языком только чесать
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А Б
:)
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