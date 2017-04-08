Неизвестные обстреляли полицейскую машину в ингушском Малгобеке
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Неизвестные обстреляли патрульную машину полиции в городе Малгобеке в Ингушетии, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Неизвестные обстреляли патрульную машину полиции в городе Малгобеке в Ингушетии, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Инцидент произошел в ночь на субботу возле рынка. Неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.
В Ингушетии объявили план «Перехват» для задержания подозреваемых.
«Интерфакс» пока не располагает подтверждением данной информации из официальных источников.