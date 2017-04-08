Неизвестные обстреляли полицейскую машину в ингушском Малгобеке

«Инцидент произошел в ночь на субботу возле рынка. Неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.

В Ингушетии объявили план «Перехват» для задержания подозреваемых.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением данной информации из официальных источников.