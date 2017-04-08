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09:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут женщину с ребенком, пропавшую в день рождения

В Кугарчинском районе Башкирии уже почти четверо суток ведутся поиски пропавшей без вести 24-летней женщины и ее 3-летнего ребенка.

Об этом сообщили в соцсетях близкие пропавшей жительницы села Мраково.

Известно, что Алия Исяноманова пропала в свой день рождения. И что самое странное — вместе с не в тот же день исчез и ее трехлетний сынишка Динислам.

Приметы пропавшей: выглядит примерно на 25 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Была одета в зеленую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневую кофту коричневые сапоги.

Приметы ребенка: выглядит на 2−3 года, худенький, не разговаривает.

Был одет: в зимний темно-синий комбинезон. Темно-синюю шапку с помпоном, темные сапожки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алии Исяномановой и ее ребенка. Просят позвонить по телефонам: 8−927−081−86−06, 8−999−741−11−79.

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