В Башкирии ищут женщину с ребенком, пропавшую в день рождения

Об этом сообщили в соцсетях близкие пропавшей жительницы села Мраково.

Известно, что Алия Исяноманова пропала в свой день рождения. И что самое странное — вместе с не в тот же день исчез и ее трехлетний сынишка Динислам.

Приметы пропавшей: выглядит примерно на 25 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.