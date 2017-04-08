В Башкирии ищут женщину с ребенком, пропавшую в день рождения
В Кугарчинском районе Башкирии уже почти четверо суток ведутся поиски пропавшей без вести 24-летней женщины и ее 3-летнего ребенка.
В Кугарчинском районе Башкирии уже почти четверо суток ведутся поиски пропавшей без вести 24-летней женщины и ее 3-летнего ребенка.
Об этом сообщили в соцсетях близкие пропавшей жительницы села Мраково.
Известно, что Алия Исяноманова пропала в свой день рождения. И что самое странное — вместе с не в тот же день исчез и ее трехлетний сынишка Динислам.
Приметы пропавшей: выглядит примерно на 25 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Была одета в зеленую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневую кофту коричневые сапоги.
Приметы ребенка: выглядит на 2−3 года, худенький, не разговаривает.
Был одет: в зимний
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алии Исяномановой и ее ребенка. Просят позвонить по телефонам: 8−927−081−86−06, 8−999−741−11−79.