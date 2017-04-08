Двоих преступников, находящихся в федеральном розыске, задержали в Волгограде.

В Тракторозаводском районе Волгограда наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области стал преследовать гражданина, который, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться. Такое поведение мужчины не могло не насторожить сотрудников Росгвардии. Беглеца задержали. Во время проверки документов стало известно, что мужчина находится в федеральном розыске за хулиганство.

Чуть позже в Краснооктябрьском районе Волгограда наряд группы задержания вневедомственной охраны заметил мужчину, чьи приметы совпадали с указанными в ориентировке.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за мошенничество. О задержании граждан уведомлены инициаторы розыска.