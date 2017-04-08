В Тольятти молодая женщина похитила уходовую косметику в торговом центре
Подозреваемая нигде не работает.
Подозреваемая нигде не работает.
В полицию Тольятти поступило сообщение о грабеже в одном из торговых центров, расположенных на улице Ленина Центрального района. Правоохранители выяснили, что злоумышленница схватила с полки бальзам для волос, шампунь и выбежала из магазина. Работница торгового центра немедленно позвонила в полицию, сообщила приметы подозреваемой.
Злоумышленница была одета в яркое синее пальто. Оперативный дежурный сообщил приметы, подозреваемой наружным службам полиции. В ходе патрулирования экипаж
О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.