Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Москва заявила о широкомасштабной атаке ИГ после ударов США
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
09:36 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти молодая женщина похитила уходовую косметику в торговом центре

Подозреваемая нигде не работает.

В полицию Тольятти поступило сообщение о грабеже в одном из торговых центров, расположенных на улице Ленина Центрального района. Правоохранители выяснили, что злоумышленница схватила с полки бальзам для волос, шампунь и выбежала из магазина. Работница торгового центра немедленно позвонила в полицию, сообщила приметы подозреваемой.

Злоумышленница была одета в яркое синее пальто. Оперативный дежурный сообщил приметы, подозреваемой наружным службам полиции. В ходе патрулирования экипаж патрульно-постовой службы на соседней улице заметил женщину, по описанию похожую на подозреваемую. Полицейские остановили женщину и обнаружили у нее в пакете похищенную парфюмерную продукцию. Женщина — нигде не работающая, ранее неоднократно судимая 32-летняя местная жительница. Похищенное было возвращено владельцу.

О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Антиэкстремистский митинг маховика» в Самарской области пришлось срочно подкорректировать
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь