Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Двое сотрудников полиции убиты неизвестными в городе Малгобек (Ингушетия), сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Двое сотрудников полиции убиты неизвестными в городе Малгобек (Ингушетия), сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались
По его словам, в настоящее время район происшествия оцеплен. Проводятся оперативные мероприятия по поиску бандитов.
Инцидент произошел в ночь на субботу возле центрального рынка. Огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.