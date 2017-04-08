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09:25 (мск), источник: Интерфакс

Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Двое сотрудников полиции убиты неизвестными в городе Малгобек (Ингушетия), сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались
Собеседник агентства

По его словам, в настоящее время район происшествия оцеплен. Проводятся оперативные мероприятия по поиску бандитов.

Инцидент произошел в ночь на субботу возле центрального рынка. Огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.

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