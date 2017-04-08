Женщина погибла при пожаре в Волгоградской области.

7 апреля в 9:00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в Еланском районе Волгоградской области, сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. В посёлке Елань на улице Варшавская горел кирпичный дом. Воспламенились домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

На тушение прибыли пожарные расчёты 37-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали огонь в 09:15. Спасатели на месте пожара обнаружили погибшую женщину 1935 года рождения. Согласно первым выводам экспертов, причина пожара — неосторожное обращение с огнём.