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11:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители Миасса обнаружили три подозрительных свёртка

Экстренные службы выезжали несколько раз за один день.

Жители Миасса обнаружили три подозрительных свёртка в городе, сообщает 31 канал.

Горожане обнаружили у дома в урне портфель и вызвали экстренные службы. Вызов оказался ложным. Спустя несколько часов на остановке «Садовая» была обнаружена бесхозная коробка. Оказалось, что в ней находились детские туфли.

Вечером поступил третий вызов на станцию «Миасс — 1». В вагоне электрички был найден подозрительный пакет. При осмотре выяснилось, что внутри был цветок.

Напомним, 6 апреля жители Копейска вызвали полицию, обнаружив подозрительный предмет. Сотрудники экстренных служб оцепили здание, через 20 минут было установлено, что предмет не несёт никакой опасности.

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