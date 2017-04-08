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10:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный поджег автомобиль Toyota Avensis в Иркутске

Полицейские разыскивают преступника.

Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника, совершившего поджог автомобиля в Иркутске.

7 апреля около 03.50 в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора службы «01» о том, что у дома № 30 микрорайона Зеленый произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Граждан, обладающих сведениями о случившемся, просьба сообщить в полицию по телефонам: (3952) 37−16−80 или 02 (102 — с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

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