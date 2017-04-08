В Воронеже Opel сбил 6-летнего мальчика: ребенок умер в больнице

Водитель автомобиля Opel Astra сбил 6-летнего мальчика на улице 232 Стрелковой дивизии в микрорайоне Придонской в 20:30 пятницы, 7 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Ребенок умер в приемном отделении больницы, уточнили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, за рулем иномарки был 28-летний воронежец, он ехал со стороны улицы 9 января в сторону улицы Мазлумова. Ребенок выбежал на дорогу в 40 м от пешеходного перехода. По словам очевидцев, сразу после аварии мальчика отвезли в медучреждение свидетели ЧП, не став дожидаться «скорой». Однако ребенка спасти не удалось.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.