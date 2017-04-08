Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Захарова назвала причину удара США по Сирии
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США – СМИ
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Opel сбил 6-летнего мальчика: ребенок умер в больнице

Авария произошла в микрорайоне Придонской.

Водитель автомобиля Opel Astra сбил 6-летнего мальчика на улице 232 Стрелковой дивизии в микрорайоне Придонской в 20:30 пятницы, 7 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Ребенок умер в приемном отделении больницы, уточнили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, за рулем иномарки был 28-летний воронежец, он ехал со стороны улицы 9 января в сторону улицы Мазлумова. Ребенок выбежал на дорогу в 40 м от пешеходного перехода. По словам очевидцев, сразу после аварии мальчика отвезли в медучреждение свидетели ЧП, не став дожидаться «скорой». Однако ребенка спасти не удалось.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Улица 60-й Армии
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь