В Перми сотрудница ГУФСИН присвоила миллион рублей
Уголовное дело передают в суд.
Уголовное дело передают в суд.
Расследование по хищению миллиона рублей сотрудницей ГУФСИН в Перми завершилось. Уголовное дело 37-летней пермячки передают в суд.
Два года инспектор отделения профподготвки отдела кадров получала деньги от подразделений ГУФСИН Пермского края. Однако средства шли не на подготовку сотрудников, а в карман сотрудницы. Женщина присвоила больше 1 миллиона рублей.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по статье “присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере” направлено в суд», — сообщили в