В Перми сотрудница ГУФСИН присвоила миллион рублей

Расследование по хищению миллиона рублей сотрудницей ГУФСИН в Перми завершилось. Уголовное дело 37-летней пермячки передают в суд.

Два года инспектор отделения профподготвки отдела кадров получала деньги от подразделений ГУФСИН Пермского края. Однако средства шли не на подготовку сотрудников, а в карман сотрудницы. Женщина присвоила больше 1 миллиона рублей.