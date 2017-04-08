Россиянку, обвиняемую в убийстве жительницы Краснодара, судят в Нью-Йорке
В настоящее время американские власти подозревают 41-летнюю россиянку в многочисленных правонарушениях — речь идет об обвинениях по 29 статьям.
В настоящее время американские власти подозревают 41-летнюю россиянку в многочисленных правонарушениях — речь идет об обвинениях по 29 статьям.
Подозреваемая в убийстве россиянка Виктория Насырова впервые предстала перед судом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Post, в Верховном суде Бруклина в пятницу, 7 апреля, ей были предъявлены обвинения в совершенной в
Россиянка находила потенциальных
Однако самые тяжелые обвинения Насыровой предъявляются в России. Как сообщал «Югополис», она подозревается в убийстве, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре 54-летней Аллы Алексеенко и хищении у нее 3 млн рублей, полученных при продаже Алексеенко дома. Насырова также, предположительно, украла у жертвы $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.
Вычислить потенциальную убийцу удалось при помощи дорожных камер, зафиксировавших тело женщины на переднем сидении автомобиля, который Насырова взяла в прокат.
Кроме того, она, возможно, является виновной в еще одном преступлении — таинственном исчезновении двух собственников двухкомнатной квартиры, которая была продана с ее помощью.
После убийства Насырова по подложным документам перебралась в Мексику, а оттуда в
В течение двух лет женщина оставалась практически невидимой для американских правоохранительных органов, представляясь новым знакомым по имени Рейчел или Мара.
С конца 2016 года она начала вести открытую жизнь в социальной сети Facebook, благодаря чему в марте этого года ее смог разыскать бывший полицейский, а ныне частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками Алексеенко.
Насырова была задержана 20 марта этого года в своей квартире. С тех пор она содержится в