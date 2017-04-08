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10:48 (мск), источник: Югополис

Россиянку, обвиняемую в убийстве жительницы Краснодара, судят в Нью-Йорке

В настоящее время американские власти подозревают 41-летнюю россиянку в многочисленных правонарушениях — речь идет об обвинениях по 29 статьям.

Подозреваемая в убийстве россиянка Виктория Насырова впервые предстала перед судом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Post, в Верховном суде Бруклина в пятницу, 7 апреля, ей были предъявлены обвинения в совершенной в Нью-Йорке целой серии грабежей и отравлении людей, но Насырова виновной себя не признала.

Россиянка находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду сильнодействующие вещества. После этого грабила, забирая наличные деньги, банковские карточки и ювелирные изделия. Пока следствие располагает информацией как минимум о трех подобных случаях, однако предполагает, что их было больше.

Однако самые тяжелые обвинения Насыровой предъявляются в России. Как сообщал «Югополис», она подозревается в убийстве, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре 54-летней Аллы Алексеенко и хищении у нее 3 млн рублей, полученных при продаже Алексеенко дома. Насырова также, предположительно, украла у жертвы $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.

Вычислить потенциальную убийцу удалось при помощи дорожных камер, зафиксировавших тело женщины на переднем сидении автомобиля, который Насырова взяла в прокат.

Кроме того, она, возможно, является виновной в еще одном преступлении — таинственном исчезновении двух собственников двухкомнатной квартиры, которая была продана с ее помощью.

После убийства Насырова по подложным документам перебралась в Мексику, а оттуда в Нью-Йорк и с ноября 2014 года проживала в районе Бруклин. С 2015 года она находилась в международном розыске по запросу российских властей.

В течение двух лет женщина оставалась практически невидимой для американских правоохранительных органов, представляясь новым знакомым по имени Рейчел или Мара.

С конца 2016 года она начала вести открытую жизнь в социальной сети Facebook, благодаря чему в марте этого года ее смог разыскать бывший полицейский, а ныне частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками Алексеенко.

Насырова была задержана 20 марта этого года в своей квартире. С тех пор она содержится в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айленд.

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