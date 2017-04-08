В Тольятти девушка пыталась украсть кошелек у 78-летней пенсионерки

Инцидент произошел около поликлиники, расположенной на Приморском бульваре в городе Тольятти. Девушка пыталась открыто похитить из сумки, принадлежащий 78-летней пенсионерке, кошелек с деньгами в сумме 150 рублей.

чем и воспользовалась злоумышленница. Девушка подошла к пострадавшей, выхватила кошелек и попыталась скрыться. Благодаря своевременным действиям очевидцев произошедшего, подозреваемая была задержана и передана сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на место происшествия. Задержанная — 23-летняя жительница, ранее к уголовной ответственности она на привлекалась, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.