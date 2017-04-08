В Зеленой Роще вспыхнула врезавшаяся в дерево машина

В красноярской Зелёной Роще автомобилист с признаками опьянения съехал в кювет и загорелся. Одиночное ДТП произошло сегодня утром на ул. Рокосовского. На месте работали пожарные, полицейские и медики.

По предварительным данным ГИБДД, водитель, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет, врезался в дерево, после чего машина загорелась.