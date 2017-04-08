В Омске рецидивистка под видом медсестры обокрала пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции № 4, который находится на улице Серова, позвонили из больницы, расположенной в Ленинском округе. У одной из пациенток вытащили из кошелька 5000 рублей.

Приехавшие в больницу оперативники опросили хозяйку денег — 70-летнюю пенсионерку. Пожилая омичка рассказала: к ней в палату вошла женщина, которая представилась медсестрой. Завязалась беседа. В беседе посетительница выведала, что в сумке у пациентки лежит кошелёк с достаточно большой суммой денег. Когда пенсионерка отправилась на процедуру, «гостья» вытащила деньги и исчезла.