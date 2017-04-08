В Уфе женщину жестоко избили на первом свидании

Как рассказала полицейским 42-летняя потерпевшая, они познакомились в интернете и решили встретиться. 43-летний мужчина приревновал новоиспеченную подругу к прежним связям и сильно избил ее. Пострадавшая сама в правоохранительные органы не обращалась — о характере травм заявили в полицию медики скорой помощи, прибывшие по вызову.

Злоумышленник, скрывшись с места преступления, смог два месяца прятаться от сотрудников угрозыска, не появляясь дома и частным образом занимаясь ремонтом квартир. Его все-таки задержали, сейчас он является фигурантом уголовного дела «Причинение тяжкого вреда здоровью». Как выяснилось, ранее он был судим по аналогичной статье, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.