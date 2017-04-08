В Уфе женщину жестоко избили на первом свидании
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жительницу Уфы жестоко избил кавалер на первом же свидании. Задержать подозреваемого удалось спустя два месяца.
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жительницу Уфы жестоко избил кавалер на первом же свидании. Задержать подозреваемого удалось спустя два месяца.
Как рассказала полицейским 42-летняя потерпевшая, они познакомились в интернете и решили встретиться. 43-летний мужчина приревновал новоиспеченную подругу к прежним связям и сильно избил ее. Пострадавшая сама в правоохранительные органы не обращалась — о характере травм заявили в полицию медики скорой помощи, прибывшие по вызову.
Злоумышленник, скрывшись с места преступления, смог два месяца прятаться от сотрудников угрозыска, не появляясь дома и частным образом занимаясь ремонтом квартир. Его