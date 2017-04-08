В ночь на 8 апреля в Динской произошло массовое ДТП
Иномарка юной автоледи столкнулась с двумя КамАЗами и машиной скорой помощи.
Иномарка юной автоледи столкнулась с двумя КамАЗами и машиной скорой помощи.
В ночь с 7 на 8 апреля в станице Динской в ДТП попала карета скорой помощи. Около 23:45 на улице Красной юная автоледи устроила массовое ДТП. Как сообщают очевидцы произошедшего, иномарка девушки столкнулась с двумя КамАЗами и санитарным авто Peugeot.
Медики тут же оказали первую помощь пострадавшей.