В ночь на 8 апреля в Динской произошло массовое ДТП

В ночь с 7 на 8 апреля в станице Динской в ДТП попала карета скорой помощи. Около 23:45 на улице Красной юная автоледи устроила массовое ДТП. Как сообщают очевидцы произошедшего, иномарка девушки столкнулась с двумя КамАЗами и санитарным авто Peugeot.

Медики тут же оказали первую помощь пострадавшей. Девушку-водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.