Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США – СМИ
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В ночь на 8 апреля в Динской произошло массовое ДТП

Иномарка юной автоледи столкнулась с двумя КамАЗами и машиной скорой помощи.

В ночь с 7 на 8 апреля в станице Динской в ДТП попала карета скорой помощи. Около 23:45 на улице Красной юная автоледи устроила массовое ДТП. Как сообщают очевидцы произошедшего, иномарка девушки столкнулась с двумя КамАЗами и санитарным авто Peugeot.

Медики тут же оказали первую помощь пострадавшей. Девушку-водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь