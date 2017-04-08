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12:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми затопило молочную кухню

Растаявший снег рекой струится по ступенькам прямо в помещение.

Пермяк разместил в социальной сети видео. На нём видно, как растаявший снег бурным потоком стекает по ступенькам и заливает пол в помещении молочной кухни на улице Генерала Черняховского, 78.

«Сфотографируйте это, сфотографируйте, — почти плача просит сотрудница раздаточного пункта. — Просто сил нет больше терпеть. Только посмотрите, где стоит продукция!».

Женщина показывает затопленное помещение, в котором стоят ящики с кефиром для детей.

«Удлинитель-то уберите с пола, он ведь в воде, замкнёт», — советует сотруднице автор видео.

Женщина продолжает причитать, а родители, которые пришли за кефиром, прыгают через затопленный тамбур.

«Куда звонить в такой ситуации?» — спрашивает автор видео под выложенным в соцсети видеороликом.

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