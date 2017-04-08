В Перми затопило молочную кухню

Пермяк разместил в социальной сети видео. На нём видно, как растаявший снег бурным потоком стекает по ступенькам и заливает пол в помещении молочной кухни на улице Генерала Черняховского, 78.

«Сфотографируйте это, сфотографируйте, — почти плача просит сотрудница раздаточного пункта. — Просто сил нет больше терпеть. Только посмотрите, где стоит продукция!».