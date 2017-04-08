В Перми затопило молочную кухню
Растаявший снег рекой струится по ступенькам прямо в помещение.
Растаявший снег рекой струится по ступенькам прямо в помещение.
Пермяк разместил в социальной сети видео. На нём видно, как растаявший снег бурным потоком стекает по ступенькам и заливает пол в помещении молочной кухни на улице Генерала Черняховского, 78.
«Сфотографируйте это, сфотографируйте, — почти плача просит сотрудница раздаточного пункта. — Просто сил нет больше терпеть. Только посмотрите, где стоит продукция!».
Женщина показывает затопленное помещение, в котором стоят ящики с кефиром для детей.
«Удлинитель-то уберите с пола, он ведь в воде, замкнёт», — советует сотруднице автор видео.
Женщина продолжает причитать, а родители, которые пришли за кефиром, прыгают через затопленный тамбур.
«Куда звонить в такой ситуации?» — спрашивает автор видео под выложенным в соцсети видеороликом.