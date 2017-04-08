В Омске работники оптовой компании украли со склада 145 кг груш
Украденные фрукты они продали неизвестным лицам, а выручку поделили поровну.
Украденные фрукты они продали неизвестным лицам, а выручку поделили поровну.
Как сообщили в
Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, работников склада, изучили записи камер видеонаблюдения, на одной из которых было видно, как поздно вечером грузчик взвешивает на производственных весах ящики с грушами для одного из крупных омских супермаркетов. По товарной накладной в партии должно быть 48 ящиков, а на самом деле приготовлено к погрузке 60.
«Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, оперативники установили, что кроме грузчика к краже так же причастен
Подозреваемым 30 и 36 лет, старший из них четырежды судимый за имущественные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.