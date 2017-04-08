В Омске работники оптовой компании украли со склада 145 кг груш

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию обратилась директор организации, реализующей фрукты и овощи оптом, с заявлением о хищении 145 килограммов продукции со склада, расположенного по ул. 17 Рабочая. Общая сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, работников склада, изучили записи камер видеонаблюдения, на одной из которых было видно, как поздно вечером грузчик взвешивает на производственных весах ящики с грушами для одного из крупных омских супермаркетов. По товарной накладной в партии должно быть 48 ящиков, а на самом деле приготовлено к погрузке 60.

«Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, оперативники установили, что кроме грузчика к краже так же причастен водитель-экспедитор организации, который утром вывез фрукты и продал 12 ящиков неизвестным за 6 тыс. рублей. Выручку злоумышленники поделили поровну», — уточнили в полиции.

Подозреваемым 30 и 36 лет, старший из них четырежды судимый за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.