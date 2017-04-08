Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пациента больницы.

Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 8 апреля 2017 года. Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 23-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 30 декабря 2016 года в палате филиала противотуберкулезного диспансера в с. Чернуха Арзамасского района между двумя нетрезвыми пациентами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый сначала избил знакомого, а затем ударил его ножом в грудь. От полученного ранения 55-летний потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый покинул больницу.