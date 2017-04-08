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11:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Женщина выпала на дорогу из автобуса с открытыми дверями в Волгограде

Женщина выпала на дорогу из автобуса с открытыми дверями в Волгограде.

Вчера, 7 апреля, в 19:50 в Волгограде женщина выпала из автобуса на дорогу, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Водитель не удостоверился в полном закрытии дверей и начал движение. Женщина госпитализирована с ушибами.

45-летний водитель автобуса «Лиаз» двигался по проспекту Жукова со стороны улицы Качинцев в сторону улицы Каспийской. Он остановился на остановке общественного транспорта «Джанибековская» для высадки и посадки пассажиров. Не проверив, закрыты ли двери, водитель выехал с остановки.

55-летняя пассажирка упала на проезжую часть. В результате ДТП она с ушибами была доставлена в медицинское учреждение.

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