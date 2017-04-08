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11:40 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре кондуктор и пассажирка трамвая устроили драку из-за транспортной карты

Инцидент произошел в пятницу днем, 7 апреля, в трамвае № 13. Как сообщает 63.ru, одна из пассажирок хотела оплатить проезд чужой транспортной картой, однако женщина-кондуктор воспротивилась этому.

Завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Впоследствии к ней подключились и остальные пассажиры трамвая. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

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