В Самаре кондуктор и пассажирка трамвая устроили драку из-за транспортной карты
Инцидент произошел в пятницу днем, 7 апреля, в трамвае № 13. Как сообщает 63.ru, одна из пассажирок хотела оплатить проезд чужой транспортной картой, однако
Инцидент произошел в пятницу днем, 7 апреля, в трамвае № 13. Как сообщает 63.ru, одна из пассажирок хотела оплатить проезд чужой транспортной картой, однако
Завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Впоследствии к ней подключились и остальные пассажиры трамвая. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.