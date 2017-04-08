Пьяная беременная женщина совершила ДТП под Брестом

— Жительница Больших Мотыкал, управляя автомобилем Ford Sierra, двигалась по улице Центральной, где совершила столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Renault Lagunа. Обе машины получили механические повреждения.

После аварии водитель проехала еще некоторое расстояние, пока ее не остановил участковый инспектор. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В ходе разбирательства выяснилось, что накануне поездки жительница Больших Мотыкал вместе с подругой употребляла алкоголь. Потом решила подвезти ее домой. Проехать предстояло мимо нескольких домов, на этом коротком расстоянии водитель и совершила ДТП.

Проведенное медосвидельствование подтвердило наличие у нее в крови алкоголя — 1,7 промилле. Когда инспекторы ГАИ оформляли документы, она прямо из бутылки отпила еще несколько глотков горячительного напитка. При этом утверждала, что находится на четвертом месяце беременности….

В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Кроме лишения водительских прав на 5 лет, ей придется уплатить штраф в размере 65 базовых величин.