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12:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пьяная беременная женщина совершила ДТП под Брестом

Жительница деревни Большие Мотыкалы Брестского района не только села пьяной за руль легкового автомобиля, но и совершила на нем ДТП, проехав всего лишь несколько десятков метров.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук поделилась подробностями:

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— Жительница Больших Мотыкал, управляя автомобилем Ford Sierra, двигалась по улице Центральной, где совершила столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Renault Lagunа. Обе машины получили механические повреждения.

После аварии водитель проехала еще некоторое расстояние, пока ее не остановил участковый инспектор. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В ходе разбирательства выяснилось, что накануне поездки жительница Больших Мотыкал вместе с подругой употребляла алкоголь. Потом решила подвезти ее домой. Проехать предстояло мимо нескольких домов, на этом коротком расстоянии водитель и совершила ДТП.

Проведенное медосвидельствование подтвердило наличие у нее в крови алкоголя — 1,7 промилле. Когда инспекторы ГАИ оформляли документы, она прямо из бутылки отпила еще несколько глотков горячительного напитка. При этом утверждала, что находится на четвертом месяце беременности….

В отношении нарушительницы составлены административные материалы. Кроме лишения водительских прав на 5 лет, ей придется уплатить штраф в размере 65 базовых величин.

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