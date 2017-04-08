Двоих мужчин, которые угрожали стражам порядка оружием в селе Васиены, ищет полиция

Водитель автомобиля, которого остановили для обычной проверки, не подчинился требованиям одного из правоохранителей, ударил его и попытался скрыться. Однако на окраине села машина застряла в грязи.

Когда полицейские приблизились к машине, из нее вышли двое мужчин. Один из них дважды выстрелил из охотничьего ружья, затем правонарушители скрылись.

Еще одно нападение на стража порядка совершил накануне 43-летний мужчина в полицейском инспекторате села Рошу Кагульского района. Он угрожал служителю закона ножом и ударил его кулаком.