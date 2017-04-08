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13:38 (мск), источник: Publika.md

Двоих мужчин, которые угрожали стражам порядка оружием в селе Васиены, ищет полиция

Полиция ищет двоих мужчин, которые этой ночью напали на полицейских в селе Васиены Яловенского района.

Источник: Publika.md

Водитель автомобиля, которого остановили для обычной проверки, не подчинился требованиям одного из правоохранителей, ударил его и попытался скрыться. Однако на окраине села машина застряла в грязи.

Когда полицейские приблизились к машине, из нее вышли двое мужчин. Один из них дважды выстрелил из охотничьего ружья, затем правонарушители скрылись.

Еще одно нападение на стража порядка совершил накануне 43-летний мужчина в полицейском инспекторате села Рошу Кагульского района. Он угрожал служителю закона ножом и ударил его кулаком.

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