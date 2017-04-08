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11:33 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области за сутки 4 раза горели жилые дома

Пострадавших нет.

В Калининградской области за сутки пожарные 4 раза выезжали тушить жилые дома, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС.

В частности, в ночь с четверга на пятницу в Полесске на улице Калининградской загорелась дверь в двухэтажном кирпичном доме. Пожар тушили 4 человек и 1 единица техники. Пострадавших нет. Той же ночью в Калининграде на улице Балашовской в многоэтажном жилом доме загорелся утеплитель. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

В пятницу рано утром в Советске на улице Свободы в пятиэтажном панельном доме на верхнем этаже загорелся балкон. На вызов выезжали 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Днём в пятницу поступило сообщение о пожаре на Мелиоративной улице в Железнодорожном. В одноэтажном доме горел диван. Пострадавших нет. Пожар тушили 3 человека и 1 единица техники.

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