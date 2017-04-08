В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух полицейских в ингушском Малгобеке, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух полицейских в ингушском Малгобеке, сообщили «Интерфаксу» в
Уголовное дело по факту обстрела в Малгобеке патрульной автомашины следственное управление возбудило по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по статье 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов)
По его словам, патрульная автомашина, в которой находились двое сотрудников ДПС, была обстреляна в субботу в 01:30 по Москве на улице Промышленная. В результате двое полицейских получили ранения и скончались.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены гильзы от патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время проводятся