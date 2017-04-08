В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских

Уголовное дело по факту обстрела в Малгобеке патрульной автомашины следственное управление возбудило по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по статье 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов)

Двое полицейских погибли при обстреле в Ингушетии

По его словам, патрульная автомашина, в которой находились двое сотрудников ДПС, была обстреляна в субботу в 01:30 по Москве на улице Промышленная. В результате двое полицейских получили ранения и скончались.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены гильзы от патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.