Полиция перекрыла центр Уфы: найден подозрительный пакет

По словам свидетелей, Сбербанк спешно закрыли в первом часу дня, всех посетителей и персонал эвакуировали. На место прибыли кинологи с собаками и «скорая помощь».

«Пакет возле банкоматов нашли, я лично там был», — сообщил пользователь с ником Клим Николаевич.

Не исключено, что пакет позабыл рассеянный клиент. Но в то же время излишняя бдительность после теракта в Петербурге никого не смущает, поэтому в основном все эвакуированные из банка люди к действиям полиции отнеслись с пониманием.