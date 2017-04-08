Полиция перекрыла центр Уфы: найден подозрительный пакет

По словам свидетелей, Сбербанк спешно закрыли в первом часу дня, всех посетителей и персонал эвакуировали. На место прибыли кинологи с собаками и «скорая помощь».
«Пакет возле банкоматов нашли, я лично там был», — сообщил пользователь с ником Клим Николаевич.
Не исключено, что пакет позабыл рассеянный клиент. Но в то же время излишняя бдительность после теракта в Петербурге никого не смущает, поэтому в основном все эвакуированные из банка люди к действиям полиции отнеслись с пониманием.
Как пояснил начальник информационно-аналитического управления МВД по РБ Максим Родионов, поводов для паники нет. Ситуация находится под контролем.
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