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13:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Полиция перекрыла центр Уфы: найден подозрительный пакет

Сегодня, 8 апреля, в первом часу дня полиция внезапно перекрыла территорию возле Сбербанка в начале улицы 50 лет Октября, возле Центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Уфа».

По словам свидетелей, Сбербанк спешно закрыли в первом часу дня, всех посетителей и персонал эвакуировали. На место прибыли кинологи с собаками и «скорая помощь».

«Пакет возле банкоматов нашли, я лично там был», — сообщил пользователь с ником Клим Николаевич.

Не исключено, что пакет позабыл рассеянный клиент. Но в то же время излишняя бдительность после теракта в Петербурге никого не смущает, поэтому в основном все эвакуированные из банка люди к действиям полиции отнеслись с пониманием.

Как пояснил начальник информационно-аналитического управления МВД по РБ Максим Родионов, поводов для паники нет. Ситуация находится под контролем.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

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