Житель Казани осужден за скупку и сбыт госнаград

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани года признал 29-летнего Антона Рыкова виновным в скупке и сбыте госнаград, приговорив его к ограничению свободы сроком на 1,5 года, а также штрафу 45 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 29-летнего Антона Рыкова обвинили по статьям «Незаконное приобретение официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград СССР», «Сбыт поддельных государственных наград СССР».

По версии следствия, с июня по август 2016 года Рыков в Интернете заказал и приобрел у неустановленного лица 19 орденов и 25 медалей, являющихся государственными наградами СССР: в том числе 4 ордена Боевого Красного Знамени, 10 медалей «За отвагу», 6 медалей «За боевые заслуги», 2 медали «За оборону Сталинграда», 4 ордена Красной Звезды, 4 ордена Отечественной войны II степени и т. д.

Одновременно он приобрел документы к этим и другим государственным наградам, в том числе книжку Героя Социалистического труда.

Кроме того, 27 октября 2016 года Рыков, находясь в отделении почтовой связи на улице Бутлерова в Казани, пытался отправить посылкой неустановленному лицу в Когалым две медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также копии двух орденов — Богдана Хмельницкого III степени и Михаила Кутузова II степени. Однако его действия были пресечены сотрудниками почты.