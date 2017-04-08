Появились фото столкновения военного грузовика со «скорой помощью» в Воронеже

Информация о ДТП и фото с места происшествия появились вечером в пятницу, 7 апреля, в социальных сетях. Как сообщают очевидцы аварии, столкновение случилось около восьми часов вечера в Коминтерновском районе, на одном из самых проблемных и аварийных перекрестков города, а именно на пересечении улиц 45-й Стрелковой дивизии и Солнечной.

Сообщается, что здесь столкнулись грузовик с военными номерами и автомобиль «скорой помощи», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой в сторон птичьего рынка. По словам очевидцев, военный грузовик не уступил дорогу карете «скорой», что и спровоцировало столкновение. Судя по фото, карета «скорой помощи» получила серьезные повреждения в передней части.