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13:24 (мск), источник: 36on.ru

Появились фото столкновения военного грузовика со «скорой помощью» в Воронеже

В Воронеже накануне вечером столкнулись военный грузовой автомобиль и карета «скорой помощи».

Информация о ДТП и фото с места происшествия появились вечером в пятницу, 7 апреля, в социальных сетях. Как сообщают очевидцы аварии, столкновение случилось около восьми часов вечера в Коминтерновском районе, на одном из самых проблемных и аварийных перекрестков города, а именно на пересечении улиц 45-й Стрелковой дивизии и Солнечной.

Сообщается, что здесь столкнулись грузовик с военными номерами и автомобиль «скорой помощи», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой в сторон птичьего рынка. По словам очевидцев, военный грузовик не уступил дорогу карете «скорой», что и спровоцировало столкновение. Судя по фото, карета «скорой помощи» получила серьезные повреждения в передней части.

Информацию о случившейся аварии подтвердили автоинспекторы. По словам представителей ГИБДД, вечером в пятницу, 7 апреля, в ведомство действительно поступило сообщение о столкновении, однако позже стало известно, что водители смогли самостоятельно урегулировать конфликт. Сообщается, что никто из участников аварии серьезно не пострадал.

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