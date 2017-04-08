В Воронежской области «девятка» насмерть сбила 22-летнюю девушку
Жительница села Воронцовка переходила дорогу в неположенном месте.
Жительница села Воронцовка переходила дорогу в неположенном месте.
В пятницу, 7 апреля около восьми часов вечера, в Павловске под колесами «девятки» погибла 22-летняя девушка.
Как сообщили в
Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 148 аварий, из них в Воронеже — 94, на федеральных трассах — 14, в районах области — 40. В семи ДТП пострадали пять человек, трое погибли.