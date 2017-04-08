В Воронежской области «девятка» насмерть сбила 22-летнюю девушку

В пятницу, 7 апреля около восьми часов вечера, в Павловске под колесами «девятки» погибла 22-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, ДТП произошло на улице Строителей. 18-летний водитель ВАЗ-21093 насмерть сбил 22-летнюю жительницу села Воронцовка. Девушка переходила дорогу в неположенном месте.

Всего в регионе за прошедшие сутки произошло 148 аварий, из них в Воронеже — 94, на федеральных трассах — 14, в районах области — 40. В семи ДТП пострадали пять человек, трое погибли.