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13:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

13-й трамвай протаранил «Газель» в Новосибирске

Гроза новосибирских автолюбителей после непродолжительного затишья вновь попал в сводки ДТП, на этот раз «жертвой» стал грузовик, который выехал на трамвайные пути.

13-й трамвай протаранил «Газель» в Новосибирске, информация опубликована в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла утром 8 апреля в Октябрьском районе, на перекрестке улиц Кирова и Гурьевской.
Очевидцы рассказывают, что водитель «Газели» поворачивал налево и не удостоверился в безопасности маневра. Мужчина выехал на трамвайные пути, в этот момент в него врезался 13-й трамвай.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Сам 13-й трамвай, как и всегда, не получил и царапины.



Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он всегда не получает никаких повреждений, чего не скажешь о автомобилях. Исключение произошло 4 марта 2015 года. Тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести каких-либо значительных повреждений грозе автолюбителей.

Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году. Тогда неуправляемый трамвай протаранил несколько автомобилей.

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