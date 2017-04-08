В Советском районе Волгограда загорелся автобус с пассажирами

Автобус «Волгабас» с пассажирами загорелся в Советском районе Волгограда в пяти километрах от железнодорожного переезда на Горной поляне в субботу, 8 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, на момент возгорания автобуса в нем находило 60 пассажиров. Водитель успел их всех вывести из транспорта, поэтому в результате происшествия никто не пострадал. Добавим, что ему также удалось самостоятельно потушить возгорание в моторном отсеке.