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13:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Советском районе Волгограда загорелся автобус с пассажирами

В результате возгорания никто не пострадал.

Автобус «Волгабас» с пассажирами загорелся в Советском районе Волгограда в пяти километрах от железнодорожного переезда на Горной поляне в субботу, 8 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, на момент возгорания автобуса в нем находило 60 пассажиров. Водитель успел их всех вывести из транспорта, поэтому в результате происшествия никто не пострадал. Добавим, что ему также удалось самостоятельно потушить возгорание в моторном отсеке.

Добавим, что в пятницу, 7 апреля, в редакцию «АиФ-Волгоград» обратилась возмущенная читательница, которая в этот день возвращалась с работы домой на автобусе № 77. «Села на последнем ряду сидений, который расположен в самом конце автобуса на ступеньке. Проехав полостановки, почувствовала неприятный запах то ли газа, то ли гари, но не подала виду, так как в автобусах № 77 он постоянно присутствует на задней площадке, замечаю уже не первый раз. Через некоторое время сидевшая рядом со мной женщина стала кричать: “Водитель, остановите, горим!”. Мужчина около меня тут же вскочил со своего сидения, и я с перепугу тоже. Едкий дым шел прямо из-под наших сидений. На самом деле, конечно, мы не горели, огня не было, но воняло дико. Автобус остановился на остановке “Улица Елисеева”, половина людей из него выскочила на улицу. Водитель обошел свой транспорт, пару секунд посмотрел на его заднюю часть снаружи и ушел обратно в свою кабину, чтобы продолжить поездку. Часть народа залезла в автобус обратно, я рисковать не стала. После этого позвонила на горячую линию», — рассказала она.

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