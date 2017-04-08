В Советском районе Волгограда загорелся автобус с пассажирами
В результате возгорания никто не пострадал.
В результате возгорания никто не пострадал.
Автобус «Волгабас» с пассажирами загорелся в Советском районе Волгограда в пяти километрах от железнодорожного переезда на Горной поляне в субботу, 8 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что в пятницу, 7 апреля, в редакцию «АиФ-Волгоград» обратилась возмущенная читательница, которая в этот день возвращалась с работы домой на автобусе № 77. «Села на последнем ряду сидений, который расположен в самом конце автобуса на ступеньке. Проехав полостановки, почувствовала неприятный запах то ли газа, то ли гари, но не подала виду, так как в автобусах № 77 он постоянно присутствует на задней площадке, замечаю уже не первый раз. Через некоторое время сидевшая рядом со мной женщина стала кричать: “Водитель, остановите, горим!”. Мужчина около меня тут же вскочил со своего сидения, и я с перепугу тоже. Едкий дым шел прямо