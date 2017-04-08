Жители 3 улиц Коминтерновского района Воронежа остались без воды

Жильцы нескольких домов на улицах Хользунова, Генерала Лизюкова и Беговая остались без воды утром субботы, 8 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112 со ссылкой на очевидцев. Причиной отключения стала утечка из-под земли у дома № 123а по улице Хользунова.

Как сообщили операторам системы-112 в единой диспетчерской службе, без воды остались жильцы домов:

№ 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 103, 108, 110 В, 112 В, 114, 116 и 118 по улице Хользунова;

№ 91, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 103 и 105 по улице Генерала Лизюкова;

№ 144−160 по улице Беговая.

Водоканал организовал подвоз технической воды к дома № 116 по Хользунова, № 91 по Лизюкова и № 144 по Беговой.