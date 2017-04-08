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13:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители 3 улиц Коминтерновского района Воронежа остались без воды

Произошла утечка на улице Хользунова.

Жильцы нескольких домов на улицах Хользунова, Генерала Лизюкова и Беговая остались без воды утром субботы, 8 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112 со ссылкой на очевидцев. Причиной отключения стала утечка из-под земли у дома № 123а по улице Хользунова.

Как сообщили операторам системы-112 в единой диспетчерской службе, без воды остались жильцы домов:

  • № 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 103, 108, 110 В, 112 В, 114, 116 и 118 по улице Хользунова;
  • № 91, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 103 и 105 по улице Генерала Лизюкова;
  • № 144−160 по улице Беговая.

Водоканал организовал подвоз технической воды к дома № 116 по Хользунова, № 91 по Лизюкова и № 144 по Беговой.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе «РВК-Воронеж».

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