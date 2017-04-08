Жители 3 улиц Коминтерновского района Воронежа остались без воды
Произошла утечка на улице Хользунова.
Произошла утечка на улице Хользунова.
Жильцы нескольких домов на улицах Хользунова, Генерала Лизюкова и Беговая остались без воды утром субботы, 8 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112 со ссылкой на очевидцев. Причиной отключения стала утечка
Как сообщили операторам системы-112 в единой диспетчерской службе, без воды остались жильцы домов:
Водоканал организовал подвоз технической воды к дома № 116 по Хользунова, № 91 по Лизюкова и № 144 по Беговой.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в