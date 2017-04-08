Под Вроцлавом рухнул жилой дом
ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.
ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.
Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами
По его словам, двоих уже удалось извлечь
Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.
Представитель пожарной охраны Вроцлава сообщил в эфире телеканала TVP, что по последним данным под завалами погибли два человека. «Спасательная операция продолжается. В настоящее время
О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.