Под Вроцлавом рухнул жилой дом

Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами

По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.

По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек

По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

Представитель пожарной охраны Вроцлава сообщил в эфире телеканала TVP, что по последним данным под завалами погибли два человека. «Спасательная операция продолжается. В настоящее время из-под завалов удалось достать четверых раненых и двоих погибших», — сказал он.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.