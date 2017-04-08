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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Под Вроцлавом рухнул жилой дом

ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом рухнул в польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.

Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами
Яцек Курчинский
Офицер пожарной охраны

По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании.

По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

Представитель пожарной охраны Вроцлава сообщил в эфире телеканала TVP, что по последним данным под завалами погибли два человека. «Спасательная операция продолжается. В настоящее время из-под завалов удалось достать четверых раненых и двоих погибших», — сказал он.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.

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