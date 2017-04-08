В роще Ростова-на-Дону обнаружили человеческие останки

«Признаков криминальной смерти, по предварительным данным, не установлено. Назначен ряд экспертиз с целью установления точной причины смерти и личности. Давность наступления смерти — примерно год», — отметила она.

Как уточнил агентству информированный источник, «останки человека на земле и висящую на дереве голову обнаружили несколько подростков в роще в Чкаловском микрорайоне города».

«По останкам видно, что они находятся здесь достаточно давно, — сказал собеседник “Интерфакса”. — В сети уже появилась фотография, где трое молодых людей позируют на фоне этой находки. Проводится проверка».