В Казани в ЖК на Баруди мужчина до смерти избил охранника микроволновкой
В Казани в жилом комплексе на Баруди мужчина до смерти избил охранника микроволновой печью.
В Казани в жилом комплексе на Баруди мужчина до смерти избил охранника микроволновой печью.
Как сообщил порталу ProKazan.ru источник, все произошло в ночь с четверга на пятницу.
— Все произошло в помещении для охраны — оба выпивали, в
Спустя 13 часов он скончался. Подозреваемый был задержан, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».