В Казани в ЖК на Баруди мужчина до смерти избил охранника микроволновкой

Как сообщил порталу ProKazan.ru источник, все произошло в ночь с четверга на пятницу.

— Все произошло в помещении для охраны — оба выпивали, в какой-то момент началась ссора. В результате охранник получил черепно-мозговую травму, его срочно увезли в 12 горбольницу, — рассказал источник.

Спустя 13 часов он скончался. Подозреваемый был задержан, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».