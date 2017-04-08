Умер космонавт Георгий Гречко

Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщается на сайте журнала «Новости космонавтики».

Георгий Михайлович Гречко во время подготовки к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке | Источник:

Георгий Михайлович Гречко во время подготовки к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке | Источник: РИА "Новости"

Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4».

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6».

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.

Гречко — автор мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».