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12:34 (мск), источник: Интерфакс

Умер космонавт Георгий Гречко

Летчик-космонавт скончался на 86-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщается на сайте журнала «Новости космонавтики».

Георгий Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Георгий Михайлович Гречко во время подготовки к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке | Источник: РИА "Новости"
Гречко совершил три космических полета

Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4».

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6».

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.

Гречко — автор мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».

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