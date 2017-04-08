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14:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске из-за угрозы взрыва оцепили торговый комплекс

Горожане вызвали полицию из-за подозрительного предмета.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники экстренных служб оцепили торговый комплекс из-за подозрительного предмета, сообщают в УМВД России по Челябинску.

Сегодня утром, 8 апреля, в ТРК Челябинска по улице Ворошилова, 35 посетители комплекса обнаружили подозрительный предмет и сообщили об этом в полицию. Сотрудники незамедлительно прибыли на место. В ходе обхода здания ничего опасного не было обнаружено. Около 11 часов оцепление было снято.

В настоящее время торговый комплекс работает в обычном режиме.

Напомним, жители Миасса обнаружили три подозрительных свёртка за один день. Экстренные службы выезжали несколько раз. .

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