В Челябинске из-за угрозы взрыва оцепили торговый комплекс

Сотрудники экстренных служб оцепили торговый комплекс из-за подозрительного предмета, сообщают в УМВД России по Челябинску.

Сегодня утром, 8 апреля, в ТРК Челябинска по улице Ворошилова, 35 посетители комплекса обнаружили подозрительный предмет и сообщили об этом в полицию. Сотрудники незамедлительно прибыли на место. В ходе обхода здания ничего опасного не было обнаружено. Около 11 часов оцепление было снято.

В настоящее время торговый комплекс работает в обычном режиме.

Напомним, жители Миасса обнаружили три подозрительных свёртка за один день. Экстренные службы выезжали несколько раз. .