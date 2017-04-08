В Челябинске из-за угрозы взрыва оцепили торговый комплекс
Горожане вызвали полицию
Горожане вызвали полицию
Сотрудники экстренных служб оцепили торговый комплекс
Сегодня утром, 8 апреля, в ТРК Челябинска по улице Ворошилова, 35 посетители комплекса обнаружили подозрительный предмет и сообщили об этом в полицию. Сотрудники незамедлительно прибыли на место. В ходе обхода здания ничего опасного не было обнаружено. Около 11 часов оцепление было снято.
В настоящее время торговый комплекс работает в обычном режиме.
Напомним, жители Миасса обнаружили три подозрительных свёртка за один день. Экстренные службы выезжали несколько раз. .