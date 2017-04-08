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14:45 (мск), источник: Югополис

В Сочи на автобусную остановку упал кипарис

По счастливой случайности никто не пострадал.

В пятницу, 7 апреля, огромное дерево рухнуло на автобусную остановку «Пансионат «Знание», где в это время находилось маршрутное такси. Об этом сообщает «Макс портал» со ссылкой на «Привет Сочи».

Падающий кипарис едва не задел притормозившую на остановке маршрутку № 134, свидетельствуют очевидцы.

Аварийные службы, вызванные к месту происшествия, оперативно распилили упавшее дерево и очистили для проезда участок федеральной трассы.

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