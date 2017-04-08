В Сочи на автобусную остановку упал кипарис
По счастливой случайности никто не пострадал.
По счастливой случайности никто не пострадал.
В пятницу, 7 апреля, огромное дерево рухнуло на автобусную остановку «Пансионат «Знание», где в это время находилось маршрутное такси. Об этом сообщает «Макс портал» со ссылкой на «Привет Сочи».
Падающий кипарис едва не задел притормозившую на остановке маршрутку № 134, свидетельствуют очевидцы.
Аварийные службы, вызванные к месту происшествия, оперативно распилили упавшее дерево и очистили для проезда участок федеральной трассы.