В Сочи на автобусную остановку упал кипарис

В пятницу, 7 апреля, огромное дерево рухнуло на автобусную остановку «Пансионат «Знание», где в это время находилось маршрутное такси. Об этом сообщает «Макс портал» со ссылкой на «Привет Сочи».

Падающий кипарис едва не задел притормозившую на остановке маршрутку № 134, свидетельствуют очевидцы.

Аварийные службы, вызванные к месту происшествия, оперативно распилили упавшее дерево и очистили для проезда участок федеральной трассы.