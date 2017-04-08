На объездной дороге Ужурского района погибли две девушки-пассажирки
Авария произошла на 5-м километре трассы к воинской части.
Авария произошла на 5-м километре трассы к воинской части.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 8 апреля, в Ужурском районе края. При столкновении автомобилей на объездной дороге погибли две
На 5 километре подъездной дороги к воинской части 21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент ДТП никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Молодой человек был освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный, в крови обнаружено 0,25 мг/л.
На месте происшествия работает