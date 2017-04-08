На объездной дороге Ужурского района погибли две девушки-пассажирки

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 8 апреля, в Ужурском районе края. При столкновении автомобилей на объездной дороге погибли две девушки-пассажирки 15-ти и 20-ти лет.

На 5 километре подъездной дороги к воинской части 21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Девушки-пассажирки автомобиля от полученных травм скончались на месте аварии. Водителя осмотрели прибывшие на место ДТП врачи, от помощи он отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент ДТП никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Молодой человек был освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный, в крови обнаружено 0,25 мг/л.