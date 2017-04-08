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14:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии старшеклассник выстрелил девочке в шею

В Нефтекамске произошло серьезное ЧП во время учебной стрельбы в военном клубе «Бастион». Об этом сообщил портал Лайф. Ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что 11-летняя школьница Милана Б. получила проникающее ранение в шею во время занятий по стрельбе. Случайный выстрел произвел 15-летний Ильназ И., также являющийся школьником.

«По предварительным данным, подросток произвел выстрел непроизвольно, когда пытался принять позицию «упор лежа», — пояснил источник.

Во время занятий рядом с детьми находился тренер, майор запаса ВДВ Алмаз С. Сразу после происшествия он оказал раненой девочке первую помощь и вызвал карету «скорой помощи». Школьница доставлена в Нефтекамскую центральную районную больницу и прооперирована. По прогнозам врачей, с девочкой все будет хорошо.

Сейчас следком начал доследственную проверку по данному случаю. Изъят пистолет, из которого была ранена школьница.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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