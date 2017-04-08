В Башкирии старшеклассник выстрелил девочке в шею
В Нефтекамске произошло серьезное ЧП во время учебной стрельбы в военном клубе «Бастион». Об этом сообщил портал Лайф. Ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В Нефтекамске произошло серьезное ЧП во время учебной стрельбы в военном клубе «Бастион». Об этом сообщил портал Лайф. Ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Известно, что 11-летняя школьница Милана Б. получила проникающее ранение в шею во время занятий по стрельбе. Случайный выстрел произвел 15-летний Ильназ И., также являющийся школьником.
«По предварительным данным, подросток произвел выстрел непроизвольно, когда пытался принять позицию «упор лежа», — пояснил источник.
Во время занятий рядом с детьми находился тренер, майор запаса ВДВ Алмаз С. Сразу после происшествия он оказал раненой девочке первую помощь и вызвал карету «скорой помощи». Школьница доставлена в Нефтекамскую центральную районную больницу и прооперирована. По прогнозам врачей, с девочкой все будет хорошо.
Сейчас следком начал доследственную проверку по данному случаю. Изъят пистолет, из которого была ранена школьница.
Обстоятельства происшедшего выясняются.