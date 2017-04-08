ГИБДД Севастополя ищет очевидцев ДТП

Обратите внимание — быть может вы были свидетелями следующих дорожных происшествий:

15.04.2016 г. Примерно в 17 часов 50 минут в районе дома № 65 на пр. Ген. Острякова, с участием автомобиля «Фольксваген» и пешехода.

23.10.2016 г. Примерно в 20 часов 10 минут на автодороге Ялта-Севастополь, с участием автомобиля «Мерседес» и пешехода.

с участием автомобиля «Мерседес» и пешехода. 26.09.2016 г. Примерно в 11 часов 30 минут на 0 км + 300 м автодороги Севастополь-порт бухта Камышовая, с участием автомобиля «Форд» и пешехода.

бухта Камышовая, с участием автомобиля «Форд» и пешехода. 15.10.2016 г. Примерно в 09 часов 30 минут в районе дома № 70 на улице Горпищенко, с участием троллейбуса и пешехода.

17.09.2016 г. Примерно в 15 часов 35 минут во дворе дома № 56-А на пр. Октябрьской Революции, с участием автомобиля «Фольксваген» и пешехода.

11.10.2016 г. Примерно в 18 часов 50 минут на нерегулируемом перекрестке ул. Новороссийская — ул. Ген. Петрова, с участием автомобиля «Фольксваген» и автомобиля «ВАЗ».

12.10.2016 г. Примерно в 02 часа 20 минут в районе дома № 21 на улице Ген. Мельника, с участием автомобиля «Рено» и мотоцикла «Кавасаки».

27.10.2016 г. Примерно в 07 часов 55 минут в районе дома № 47 на улице Хрусталева, с участием автомобиля «Ауди» и автомобиля «Ниссан».

07.11.2016 г. Примерно в 20 часов 50 минут в районе дома № 171 на пр. Ген. Острякова, с участием автомобиля «Митсубиси» и пешехода.

13.11.2016 г. Примерно в 15 часов 10 минут на 68-м км + 800 м автодороги Ялта-Севастополь на перекрестке неравнозначных дорог, с участием автомобиля «Опель» и автомобиля «Митсубиси».

на перекрестке неравнозначных дорог, с участием автомобиля «Опель» и автомобиля «Митсубиси». 23.11.2016 г. Примерно в 10 часов 10 минут напротив остановки общественного транспорта «Ул. Галины Петровой», с участием автомобиля «ВАЗ» и пешехода.

19.12.2016 г. Примерно в 07 часов 10 минут на улице Правды, в районе дома № 33-А, с участием автомобиля «Фольксваген» и пешехода.

24.12.2016 г. Примерно в 09 часов 02 минуты возле поворота к садовому товариществу «Надежда» на автодороге 5-й км Балаклавского шоссе-м. Фиолент, с участием автомобиля «Мерседес Бенц» и автомобиля «Джилли».

Фиолент, с участием автомобиля «Мерседес Бенц» и автомобиля «Джилли». 08.01.2017 г. Примерно в 18 часов 35 минут в районе дома № 39 на улице Л. Толстого, с участием автомобиля «Митсубиси» и пешехода.

20.01.2017 г. Примерно в 11 часов 15 минут в районе дома № 16 на улице Вакуленчука, с участием автомобиля «Мерседес» и пешехода.

18.02.2017 г. Примерно в 20 часов 35 минут в районе дома № 93 на улице Хрусталева, с участием автомобиля «Форд» и автобуса «Богдан».

21.02.2017 г. Примерно в 20 часов 20 минут на 54 км 800 м автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с участием автомобиля «КИА» и пешехода.

с участием автомобиля «КИА» и пешехода. 21.02.2017 г. Примерно в 19 часов 40 минут на 68 км + 800 м автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с участием автобуса «КАВЗ» и пешехода.

с участием автобуса «КАВЗ» и пешехода. 24.02.2017 г. Примерно в 12 часов 45 минут в районе дома № 60 на улице Хрусталева, с участием автомобиля «ЗАЗ» и пешехода.

01.03.2017 г. Примерно в 12 часов 00 минут в районе дома № 12 на улице Раенко, с участием неустановленного автомобиля и пешехода.

02.03.2017 г. Примерно в 20 часов 20 минут в районе 9 км на автодороге Севастополь-Инкерман, с участием автомобиля «Шкода» и пешехода.

с участием автомобиля «Шкода» и пешехода. 03.03.2017 г. Примерно в 18 часов 10 минут в районе дома № 40 на улице Богданова, с участием автомобиля «ФАВ» и автомобиля «Ниссан».

03.03.2017 г. Примерно в 18 часов 10 минут в районе дома № 40 на улице Богданова, с участием автомобиля «Ниссан» и автомобиля «Форд».

04.03.2017 г. Примерно в 12 часов 40 минут в районе дома № 28 на пр. Октябрьской Революции, с участием неустановленного автомобиля и пешехода.

09.03.2017 г. Примерно в 17 часов 10 минут в районе дома № 91 на Переславская, с участием неустановленного автомобиля и автомобиля «ВАЗ».

14.03.2017 г. Примерно в 08 часов 30 минут на 66 км + 450 м автодороги Ялта-Севастополь, с участием автомобиля «Хендай».

с участием автомобиля «Хендай». 16.03.2017 г. Примерно в 22 часов 30 минут в районе 9 км на перекрестке ул. О. Кошевого и пр. Ген. Остряков, с участием автомобиля «КИА» и мотоцикла «Ямаха».

16.03.2017 г. Примерно в 19 часов 30 минут на 4-ом км автодороги Севастополь-порт бухта Камышовая, с участием неустановленного транспортного средства и пешехода.

бухта Камышовая, с участием неустановленного транспортного средства и пешехода. 22.03.2017 г. Примерно в 21 часов 30 минут на 8 км + 400 м автодороги Севастополь-Инкерман, с участием неустановленного транспортного средства и пешехода.

с участием неустановленного транспортного средства и пешехода. 22.03.2017 г. Примерно в 19 часов 45 минут на улице Руднева, в районе дома № 7, с участием неустановленного мотоцикла и пешехода.

23.03.2017 г. Примерно в 00 часов 55 минут на 67 км + 900 м автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с участием неустановленного транспортного средства и пешехода.

с участием неустановленного транспортного средства и пешехода. 24.02.2017 г. Примерно в 12 часов 45 минут в районе дома № 60 на улице Хрусталева с участием автомобиля «ЗАЗ» и пешехода.

27.03.2017 г. Примерно в 11 часов 20 минут в районе дома № 37 на улице Хрусталева, с участием автомобиля «ВАЗ» и пешехода.

01.04.2017 г. Примерно в 14 часов 00 минут на пр. Ген. Острякова, напротив ТЦ «Симол» с участием неустановленного мотоцикла и пешехода.