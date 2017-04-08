В Самаре на Мечникова полыхала гостиница: из здания эвакуировали 120 человек

Примерно в 20:45 загорелась серверная на втором этаже административного здания, в котором располагаются гостиница и офисные помещения. Вызов на пульт дежурного ЕДДС поступил в 20:59. На тушение пожара выезжали 55 человек личного состава и 14 единиц техники.

По данным Службы спасения Самары, из здания было эвакуировано 120 человек. Пожар, который распространился на площади 50 квадратных метров, удалось потушить в 22:13.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.