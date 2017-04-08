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14:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Мечникова полыхала гостиница: из здания эвакуировали 120 человек

В пятницу вечером, 7 апреля, на улице Мечникова в Железнодорожном районе Самары произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Примерно в 20:45 загорелась серверная на втором этаже административного здания, в котором располагаются гостиница и офисные помещения. Вызов на пульт дежурного ЕДДС поступил в 20:59. На тушение пожара выезжали 55 человек личного состава и 14 единиц техники.

По данным Службы спасения Самары, из здания было эвакуировано 120 человек. Пожар, который распространился на площади 50 квадратных метров, удалось потушить в 22:13.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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