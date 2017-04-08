Житель Жигулевска отобрал у тольяттинца сумку с большой суммой денег
По словам мужчины, преступник напал на него со спины и, схватив находившуюся в руках у него сумку с деньгами, скрылся в неизвестном направлении.
По словам мужчины, преступник напал на него со спины и, схватив находившуюся в руках у него сумку с деньгами, скрылся в неизвестном направлении.
В полицию за помощью обратился житель Тольятти 1967 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что злоумышленник открыто похитил у него сумку с деньгами. По указанному адресу оперативный дежурный направил ближайший наряд
Прибывшие полицейские подробно опросили потерпевшего, который рассказал сотрудникам полиции, что находился около одного из жилых домов, расположенных на улице Королева. По словам мужчины, преступник напал на него со спины и, схватив находившуюся в руках у него сумку с деньгами, скрылся в неизвестном направлении.
Неизвестный завладел деньгами в сумме более 140 000 рублей. В ходе
В настоящее время по статье «Покушение на грабеж», возбуждено уголовное дело. Грабитель задержан. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу, сообщает