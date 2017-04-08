Житель Жигулевска отобрал у тольяттинца сумку с большой суммой денег

В полицию за помощью обратился житель Тольятти 1967 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что злоумышленник открыто похитил у него сумку с деньгами. По указанному адресу оперативный дежурный направил ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прибывшие полицейские подробно опросили потерпевшего, который рассказал сотрудникам полиции, что находился около одного из жилых домов, расположенных на улице Королева. По словам мужчины, преступник напал на него со спины и, схватив находившуюся в руках у него сумку с деньгами, скрылся в неизвестном направлении.

Неизвестный завладел деньгами в сумме более 140 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППС задержали вора. Им оказался ранее не судимый житель Жигулевска, 1992 года рождения.