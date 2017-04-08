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14:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В «Борисполе» задержан гражданин Китая, который вербовал украинок

В Украине разоблачен международный канал торговли людьми, который организовал 40-летний гражданин Китая.

Источник: Telegraf.com.ua

Международный канал торговли людьми разоблачили правоохранители Украины в результате проведения совместных оперативных мероприятий.

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В ходе взаимодействия сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с представителями ДБЗПТЛ ЧП Украина, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы, Следственного управления и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили 40-летнего гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми. Правонарушитель задержан с поличным — в аэропорту «Борисполь» при попытке переправки 2 молодых женщин за пределы Украины рейсом «Киев-Алма-Ата».

В результате проведения предыдущих мероприятий было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги человек обещал женщинам платить 6000 долларов в месяц.

В отношении злоумышленника продолжаются следственные действия и избирается мера пресечения. Также устанавливается все возможные причастные к совершению указанного уголовного преступления.

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