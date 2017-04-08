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13:16 (мск), источник: УНИАН

В Полтаве неизвестные разбили мемориальные доски героям АТО и повредили доску Петлюре

Руководитель полтавской полиции призвал общественные формирования и патриотов помочь в обеспечении правопорядка в городе.

Источник: УНИАН

Сегодня ночью в Полтаве в разных частях города неизвестные разбили две мемориальные доски двум погибшим героям антитеррористической операции и повредили мемориальную доску председателю Директории УНР Симону Петлюре.

Об этом начальник отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил на своей странице в Facebook.

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«Полиция продолжает работать в усиленном режиме. Однако нашлись шакалы, которые разбили две мемориальных доски героям АТО в разных частях города (Алмазная и Сакко). Также повредили доску Симону Петлюре. Враги украинцев не дремлют», — написал он.

Сулаев добавил, что «вчера в Полтаву понаехали лица из разных областей. Приехали по приглашению кое-каких полтавцев. Поэтому полиция просит всех жителей быть бдительными. И сообщать о подозрительных лицах и их поведении».

Также он призвал общественные формирования и патриотов организоваться и помочь полиции в обеспечении правопорядка в городе.

Как сообщал УНИАН, в центре Полтавы вечером 5 апреля около 300 человек выступали против застройки так называемой «Газетной арки» — территории, где на протяжении многих лет работали продавцы прессы. После того как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

В результате столкновений между сотрудниками охранной фирмы и активистами, выступающими против застройки, были задержаны 12 человек. Один из митингующих — участник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Также был тяжело ранен еще один ветеран АТО. Всего, по данным полиции, пострадали 13 человек.

6 апреля мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель приостановит строительство в «Газетной арке».

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