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14:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Низководный автомобильный мост затопило в Гагинском районе Нижегородской области 8 апреля

Низководный автомобильный мост затопило в Гагинском районе Нижегородской области 8 апреля.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Согласно информации, в 10:50 стало известно, что автомобильный мост через р. Пьяна на автодороге Ломакино — Соболево, в 1,5 км от с. Соболев, затоплен. Уровень воды над полотном моста составляет 40 см.

«Данный мост ежегодно затапливается. Рядом расположен пешеходный мост. Все вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены органами местного самоуправления. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Подтопления в населенном пункте нет», — говорится в сообщении.

Возможен подъезд к с. Соболево по объездной автодороге через с. Тарханово, расстояние 35 км. Для контроля обстановки на место направлены силы и средства МЧС: три человека и одна единица техники.

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