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14:04 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец купил сотовый телефон за «прикольную» банкноту

В Воронеже правоохранительными органами задержан очередной мошенник, попытавшийся использовать вместо подлинной банкноты купюру из «банка приколов».

По данным полиции, инцидент произошел вечером 20 марта в одном из магазинов сотовой связи на улице Кардашова. Здесь некий мужчина приобрел сотовый телефон, расплатившись «прикольной» купюрой номиналом в 5 000 рублей. Примечательно, что кассир приняла банкноту, даже не обратив внимания на надписи и не проверив ее на подлинность. Мошенническая афера вскрылась лишь несколько дней спустя, когда в магазине производили инкассацию денежных средств.

Сотрудники торговой точки тут же заявили в полицию о случившемся. Стражи порядка получили от кассира подробное описание злоумышленника, а затем отсмотрели видеозаписи камер наблюдения, что помогло установить личность мошенника — таковым оказался 40-летний житель Левобережного района. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.

При дальнейшем разбирательстве подозреваемый признал лишь часть своей вины, утверждая, что, расплачиваясь в магазине, не знал о непригодности банкноты. Также мужчина отказался возвращать нечестно полученное мобильное устройство, заявив, что потерял его. Несмотря на это, против воронежца возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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Воронежец купил сотовый телефон за «прикольную» банкноту
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