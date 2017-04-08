Воронежец купил сотовый телефон за «прикольную» банкноту

По данным полиции, инцидент произошел вечером 20 марта в одном из магазинов сотовой связи на улице Кардашова. Здесь некий мужчина приобрел сотовый телефон, расплатившись «прикольной» купюрой номиналом в 5 000 рублей. Примечательно, что кассир приняла банкноту, даже не обратив внимания на надписи и не проверив ее на подлинность. Мошенническая афера вскрылась лишь несколько дней спустя, когда в магазине производили инкассацию денежных средств.

Сотрудники торговой точки тут же заявили в полицию о случившемся. Стражи порядка получили от кассира подробное описание злоумышленника, а затем отсмотрели видеозаписи камер наблюдения, что помогло установить личность мошенника — таковым оказался 40-летний житель Левобережного района. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.

При дальнейшем разбирательстве подозреваемый признал лишь часть своей вины, утверждая, что, расплачиваясь в магазине, не знал о непригодности банкноты. Также мужчина отказался возвращать нечестно полученное мобильное устройство, заявив, что потерял его. Несмотря на это, против воронежца возбуждено уголовное дело за мошенничество.