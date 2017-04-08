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14:03 (мск), источник: Newslab.ru

Под Красноярском иномарка разбила «Ладу» и улетела в кювет, есть жертвы (видео)

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada Kalina, после чего иномарка улетела в кювет.

После лобового ДТП на трассе «Красноярск — Железногорск» погиб водитель иномарки. Авария произошла сегодня днём, на 26 км трассы, в районе КПП.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada Kalina, после чего иномарка улетела в кювет. Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, она превратилась в груду металла.

Водителя иномарки доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь, он скончался. В настоящее время устанавливается, был ли он пьян, и его возраст.

Водитель и пассажир отечественной машины получили травмы.

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